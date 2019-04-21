أزمة نظام نور Noor مستمرة .. إليك الأسباب و3 حلول

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا زالت أزمة التسجيل في نظام نور Noor مستمرة، رغم مرور ساعات على بدء التسجيل للروضات، فيما أكد مختصون أن السبب هو الضغط الكبير على الموقع والذي أدى إلى توقفه وفشله في مواجهة الطلبات الهائلة للتسجيل، سواء للروضات أو ضعف النظام الإلكتروني للتعليم.

ويعتبر نظام نور Noor من أكبر الأنظمة التربوية الموجودة على مستوى العالم، حيث يشمل عددًا كبيرًا من المستخدمين يتعدى العشرة ملايين مستخدم، بما فيهم من مدرسين ومعلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمور ومديري مدرسة ومديري إدارة، وآخرين من القيادات العليا الموجودة في الوزارة.

حلول مطروحة:

ولأن بعض السيرفرات تعاني من بطء شديد في حالة كثرة الزوار وخاصة المواقع الخدمية، ومنها نظام نور Noor الذي تزامن فتح باب تسجيل رياض الأطفال عليه مع موعد الاختبارات النهائية والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس مما تسبب في تعطل الموقع، فيمكن استخدام عدة طرق تساعد على فتح المواقع المزدحمة وهي:

1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية.

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2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح جوجل كروم.

3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع.

والمعروف أن التسجيل في الروضات للأطفال أو الطلاب والطالبات أمر ضروري للغاية، حيث أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن شرط أساسي لضمان قبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدراسة في إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمد في نظام نور المركزي.

جدول تسجيل الروضات عبر نظام نور Noor:

وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ(5) أعوام ولم يتموا عمر الـ(6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02/ 01/ 1441 هجريًّا من التاريخ 14 إبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلاديًّا.

كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ(4) أعوام ولم يتموا عمر الـ(5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02/ 01/ 1441 هجريًّا من التاريخ 14 إبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلاديًّا.

وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ(3) أعوام ولم يتموا عمر الـ(4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02/ 01/ 1441 هجريًّا من التاريخ 14 إبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلاديًّا.