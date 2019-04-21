قصة نجاح.. المالكي ترك التعليم بعد 20 عامًا وتفرغ لبيع القهوة

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ترك جبران محمد المالكي- أحد سكان منطقة جازان- مهنة التعليم ودفعه حبه للقهوة والشغف بها والتفرغ إلى زراعة البن.

20 عامًا في التعليم:

ودفع حب العم المالكي للقهوة إلى ترك وظيفته كمعلم للغة العربية بعد 20 عامًا من عمله بها والتفرغ إلى زراعة وبيع البن في عدة أسواق شعبية في المنطقة، موضحًا أنه ورث حب القهوة عن والده، وكان يتمنى في كل يوم قضاه في قطاع التعليم أن يعود لممارسة شغفه بزراعة وبيع البن.

وأضاف أنه يوجد لدي أكثر من 6 آلاف شجرة بينها 1000 شجرة منتجة، وكل واحدة منها تنتج 3 كيلو جرامات من البن، موضحًا أنه يزرع القهوة المختصة بنفسه، ولا يوجد معه عمالة، وأيضًا يقدمها للمستثمرين، والقهوة المختصة هي التي يقوم بمعالجتها بالطرق الحديثة من الجني والتجفيف واتباع الخطوات التي تجعل البن عالي الجودة.

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أشكال القهوة:

وأوضح المالكي أنه يقدم جميع أشكال القهوة سواء العربية أو التركية أو الأميركية، وما زال يحاول تطوير خبراته في مجال القهوة التي وجد فيها إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار والمستهلكين.

زيارة نائب الأمير:

وكشف أن فكرة زراعته للقهوة وبيعها بدأت من كيفية الحفاظ على البن ذي الجودة العالية من التدليس والغش، وكان نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، قد زاره في مزرعته ضمن جولته التفقدية بالمنطقة.