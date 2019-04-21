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عائض القرني: 8 أسباب لانشراح الصدر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن هناك 8 أسباب لانشراح الصدر.
وأوضح القرني أن “أسباب انشراح الصدر هي: الصلاة بخشوع، ذكر الله بحضور، التلاوة بتدبُّر، الصدقة، الصبر، الإيمان بالقضاء والقدر، الرضا عن الله، وأكثر من دعاء”.
وتابع: “رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري.. أسأل الله لي ولكم الحياة الطيبة”.
وقال القرني في سياق آخر: “لماذا الحزن؟! وقد وعدك أصدق الصادقين وأرحم الراحمين سبحانه فقال: {فإِنَّ مع الْعُسْر يُسْرًا إِنَّ مع الْعُسر يُسْرًا}، لماذا الحزن؟! وقد بشّرك خير الخلق ﷺ وقال: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له”.
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