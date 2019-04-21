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شكرا لقرائتكم صور.. غرفة صرف صحي تهدد الأطفال والمارة منذ عامين بأحد المسارحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. غرفة صرف صحي تهدد الأطفال والمارة منذ عامين بأحد المسارحة
متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” إحدى غرف التفتيش بحي العمارية بمحافظة أحد المسارحة مكشوفة، ولا يوجد عليها غطاء في وضع يوحي بالخطر المحدق على المارة وقائدي المركبات.
وأشار عدد من المارة أن هذه الغرفة مكشوفة منذ حوالي عامين، وهي على ذلك الوضع دون أن يتم تأمينها من قبل الجهة المعنية بها.
وذكر الأهالي أن أحد الأشخاص قام بتأمين ما حول فوهة غرفة التفتيش بوضع صندوق خشبي، إلا أنه لا يفي بالحماية المطلوبة، ولا زالت تهدد حياة العابرين.
وأكد عدد من المارة وأهالي الحي أن هذه الغرفة باتت تُشكّل خطرًا بالغًا على الأطفال وسالكي الطريق، بعد أن تركتها الجهات المسؤولة بدون تغطيتها، مبدين استياءهم بسبب تقصير الجهة المسؤولة، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المعنية بسرعة إغلاقها قبل حدوث كارثة.
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