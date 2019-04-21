في تعميم عاجل.. أمير جازان يوجه البنوك بدعم تراحم

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم اليوم الأحد تعميما عاجلا لمديري فروع البنوك والمصارف التجارية بالمنطقة لحث الجميع على المبادرة بتقديم الدعم اللازم للجنة.

Advertisements

يأتي ذلك بغرض مساعدة تراحم على تنفيذ حملتها السنوية لتفريج كربات نزل ونزيلات الديون الغارمين الموقوفين بسجون المنطقة ، لتمكينهم من قضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مع أسرهم .

ومن جانبه أعرب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة لأنشطة وبرامج اللجنة ، واهتمامه بتنمية مواردها المالية بما يضمن استمرارها في خدمة الفئات المشمولة برعاية اللجنة .