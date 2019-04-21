أبشر توظيف يستقبل طلبات وظائف مكافحة المخدرات .. هنا الرابط والشروط

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت مكافحة المخدرات في استقبال طلبات شغل الوظائف المعلن عنها سلفا عبر منصة أبشر توظيف على الإنترنت.

وقبل عدة أيام أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرتب العسكرية: (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للرجال، ولرتبة (جندي) للنساء للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

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موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر توظيف

وكانت مكافحة المخدرات أعلنت في وقت سابق أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 16/ 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً إلى الخميس 20 / 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر توظيف

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم / المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً، ولا يزيد على 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب

أن يجتاز المتقدم / المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وبالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل وظيفة.

وأوضحت أنه بالنسبة للعنصر النسائي لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : (هنا).