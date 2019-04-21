شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي (1440/1441هـ)، اعتباراً من يوم الخميس القادم، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري. وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في المراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد حددت الوزارة عدداً من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة. يذكر أن الوزارة قد اعتمدت عددًا من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالتسجيل في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 193 مركزًا موزعة في مختلف مناطق المملكة.