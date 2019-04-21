شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن فرحان: بـ«درع الوطن الحصين» ستبقى بلادنا آمنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ببسالة رجال الأمن في التصدي للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي اليوم (الأحد).

وقال الأمير بدر بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»: «درع الوطن الحصين، بفضل الله ثم بهم؛ ستبقى بلادنا آمنة وأرواحنا مطمئنة. حفظكم الله من كل سوء، وأدام على بلادنا الأمن والاستقرار».