ماهي رسالة «الشعب السعودي» لـ«رجال الأمن» المقدمة من «أمن الدولة» ؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعثت الرئاسة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة رسالة إلى الجنود السعوديين البواسل، ممهورة باسم «الشعب السعودي» نوهت فيها بجهود رجال الأمن السعوديين. بعثت الرئاسة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة رسالة إلى الجنود السعوديين البواسل، ممهورة باسم «الشعب السعودي» نوهت فيها بجهود رجال الأمن السعوديين. ونصت الرسالة المنشورة عبر فيديو نشرته «مكافحة التطرف» عبر حسابها في تويتر بـ:«ننام مطمئنين، ونحيا هانئين؛ لأنك بعون الله تحمينا، وجودك بيننا طمأنينة لنا، وعملك وسام فخر على صدورنا، نقدر جهودك وتضحياتك وسهرك على أمننا، وندعو الله أن يحميك وينصرك ويأجرك على ما تقوم به من أجل الوطن وأهله».



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