شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري الكويت وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم (الأحد)، كلاً من من السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وجرى خلال الاستقبالين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبالين، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.