فرح السفياني: المبتعثات غيروا نظرة المجتمع الأمريكي عن المرأة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

حصلت المبتعثة السعودية فرح السفياني على فرصة الحديث عن إنجازات المملكة وتقاليدها، وإعطاء المجتمع الأمريكي الصورة الصحيحة عن المرأة السعودية، بعد أن وقع الاختيار عليها لتكون ضمن المتحدثات السعوديات في المؤتمر العالمي المخصص عن المرأة السعودية في رؤية 2030.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "مكة" من فرح السفياني المبتعثة السعودية بالتقنية الحيوية واكتشاف العقاقير بجامعة جونز هوبكنز، أن اختيارها ضمن المتحدثات كان فرصة جميلة ومشرفة، مشيرة إلى أنها كانت بانتظار فرصة كهذه لإظهار الصورة الصحيحة عن المرأة السعودية وخاصة بالمجال العلمي.

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وأضافت أن هناك كثيرا من المتحدثات السعوديات بانتظار فرص كهذه للتحدث ومناقشة الثقافة السعودية التي تخص المرأة بصفة عامة، مؤكدة أن نظرة المجتمع الأمريكي والصورة الخاطئة عن المرأة السعودية تغيرت بسبب التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الإعلامي، مبينة أنه خلال حديثها بالمؤتمر رأت تفهم المجتمع الأمريكي وقابليتهم للنقاش، إضافة إلى أنها استطاعت إيصالها بصورة عفوية جدا ومن واقع تجربة.

وأوضحت أن المبتعثات السعوديات استطعن أن يكن حلقة وصل بين المجتمع السعودي والأمريكي، كما أوصلن الفكر الصحيح عن النساء بالسعودية من خلال الإنجازات التي حققنها هنا.

وقالت "على سبيل المثال لا الحصر كثير من السعوديات أبرزن المملكة بشتى المجالات العلمية مثل المهندسة مشاعل الشميمري، والدكتورة غادة المطيري في المجال العلمي والطبي".

وأضافت "مسؤوليتنا كسعوديين وسفراء للوطن أن نظهر الصورة الصحيحة".