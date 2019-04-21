السعودية | هيئة كبار العلماء تشيد بقدرات رجال الأمن في دحر الإرهاب

شكرا لقرائتكم هيئة كبار العلماء تشيد بقدرات رجال الأمن في دحر الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة على أمن البلاد والعباد.

وأوضحت الأمانة في بيان صدر لها اليوم أن تمكن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة من إحباط العمل الإرهابي، الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي دليل على الجهود التي يبذلها أبناؤنا، الذين يواصلون الليل بالنهار للمحافظة على حرمات الدين ومكتسبات الوطن.

وأكدت أن هؤلاء الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم مدحورون بعون الله، ثم بقوة الدولة وجهود رجال أمنها البواسل.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يمد الساهرين على أمن البلاد والعباد، وأن يدحر هؤلاء الإرهابيين ويرد كيدهم ويفشل مخططاتهم.