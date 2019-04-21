رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1440 للجنسين عبر أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن البدء في استقبال طلبات التسجيل، من أجل الالتحاق بوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الوظائف المعلنة في نهاية الأسبوع الماضي، على رتبة ( وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي ) رجال ورتبة ( جندي ) نساء، من أجل التعيين في كاةف مناطق المملكة.

كما كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي، في بيان رسمي أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول لكافة المتقدمين، وذلك عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ابتداء من اليوم، الأحد 16 / 8 / 1440 هــ حتى يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ الساعة (10:00) صباحاً.

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

وأوضحت مكافحة المخدرات عن وجود بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد فصل من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، ولم يسبق له التعيين.

أن لا يقل عمر الذكور عن 17 عام وألا يزيد عن 30 عام، وأن يكون عمر النساء 21 عام وألا يزيد عن 35 عام.

يشترط أن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول.

يشترط أن لا يقل طول المتقدم للذكور عن 168 سم، وأن يكون متناسب الطول مع الوزن، وألا يقل طول النساء عن 160 سم وأن يتناسب مع الوزن.

طريقة التقديم على وظائف المخدرات

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح ابتداء من اليوم، وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي: من هنا