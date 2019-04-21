، هندي أدلى بصوته في الانتخابات الخطأ.. فقطع أصبعه بساطور ،

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أقدم رجل هندي على قطع أصبعه بعد أن أدرك أنه أدلى بصوته لصالح الحزب الخطأ في ورقة الاقتراع العامة للانتخابات. وقد نُقل إلى المستشفى، وخرج بعد تلقيه العلاج اللازم.
والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الهندية يتم عن طريق وضع بصمة بجانب الحزب الذي يختاره الناخب، ويكون كل حزب متميزًا برمز خاص من أجل تسهيل الاختيار على أولئك غير القادرين على القراءة أو الكتابة.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ذي صن البريطانية، فقد قام مواطن هندي، يدعى باوان كومار، البالغ من العمر 25 عامًا، عن طريق الخطأ بالتصويت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية أوتار براديش الشمالية، وذلك في أكبر انتخابات عامة في البلاد.
وصرَّح كومار قائلاً: أردت بأن أصوِّت لصالح الفيل، لكنني صوَّت للزهرة عن طريق الخطأ. وبسبب غضبه من الخطأ الذي ارتكبه عاد كومار إلى المنزل، وقام بقطع أصبعه بواسطة ساطور.
هندي أدلى بصوته في الانتخابات الخطأ.. فقطع أصبعه بساطورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
أقدم رجل هندي على قطع أصبعه بعد أن أدرك أنه أدلى بصوته لصالح الحزب الخطأ في ورقة الاقتراع العامة للانتخابات. وقد نُقل إلى المستشفى، وخرج بعد تلقيه العلاج اللازم.
والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الهندية يتم عن طريق وضع بصمة بجانب الحزب الذي يختاره الناخب، ويكون كل حزب متميزًا برمز خاص من أجل تسهيل الاختيار على أولئك غير القادرين على القراءة أو الكتابة.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ذي صن البريطانية، فقد قام مواطن هندي، يدعى باوان كومار، البالغ من العمر 25 عامًا، عن طريق الخطأ بالتصويت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية أوتار براديش الشمالية، وذلك في أكبر انتخابات عامة في البلاد.
وصرَّح كومار قائلاً: أردت بأن أصوِّت لصالح الفيل، لكنني صوَّت للزهرة عن طريق الخطأ. وبسبب غضبه من الخطأ الذي ارتكبه عاد كومار إلى المنزل، وقام بقطع أصبعه بواسطة ساطور.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
08:55 PM
في أكبر انتخابات عامة
أقدم رجل هندي على قطع أصبعه بعد أن أدرك أنه أدلى بصوته لصالح الحزب الخطأ في ورقة الاقتراع العامة للانتخابات. وقد نُقل إلى المستشفى، وخرج بعد تلقيه العلاج اللازم.
والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الهندية يتم عن طريق وضع بصمة بجانب الحزب الذي يختاره الناخب، ويكون كل حزب متميزًا برمز خاص من أجل تسهيل الاختيار على أولئك غير القادرين على القراءة أو الكتابة.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة ذي صن البريطانية، فقد قام مواطن هندي، يدعى باوان كومار، البالغ من العمر 25 عامًا، عن طريق الخطأ بالتصويت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية أوتار براديش الشمالية، وذلك في أكبر انتخابات عامة في البلاد.
وصرَّح كومار قائلاً: أردت بأن أصوِّت لصالح الفيل، لكنني صوَّت للزهرة عن طريق الخطأ. وبسبب غضبه من الخطأ الذي ارتكبه عاد كومار إلى المنزل، وقام بقطع أصبعه بواسطة ساطور.
، هندي أدلى بصوته في الانتخابات الخطأ.. فقطع أصبعه بساطور ،
المصدر : الخليج 365
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