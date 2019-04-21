، "الخطوط " تعلن تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - باهديله: تأكد إصابة إحدى المضيفات هناك وحالتها مطمئنة

كشف المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، عن تعذر الأتصال بأثنين من ملاحيها، عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة السيريلانكية كولمبو ، وأنه مازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما.

وأكد "باهديلة" تعرض إحدى المضيفات هناك، لإصابات طفيفة حيث مازالت تتلقى العلاج حالياً في إحدى مستشفيات كولمبو وحالتها مطمئنة ولله الحمد.

وأضاف أن "الخطوط" عملت على تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب "السعودية" في سيريلانكا والمالديف وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.