، "السحلي": نعالج حالياً أزمة توزيع الصحف الورقية.. وحصلنا على ترخيص "لوجستيك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنها بسبب عدم دفع 9 مؤسسات صحفية لمستحقاتها

كشف مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع عبدالعزيز بن عباس السحلي أنه تجري معالجة أزمة توقف توزيع الصحف وأعتبرها أزمة بسيطة ناجمة عن تعثر 9 مؤسسات صحفية في دفع المستحقات للشركة الوطنية ما سبب الإشكالية، والآن نحن بصدد المعالجة.

وتفصيلاً، أكد "السحلي" لـ "الخليج 365" أن تقاعس بعض الصحف عن تسديد مستحقات الشركة جاء نتيجة عدم تسلم تلك الصحف لمستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية والتي تزيد على 240 مليون ريال.

وقال إن الأزمة قد تستمر طالما لم تُدفع مستحقات الشركة أو يتم دخول مستثمر للمجال الجديد، مشيراً إلى أن الشركة الوطنية لديها التزامات تتجاوز الـ 35 مليون ريال لمكتب العمل والزكاة إضافة إلى البنوك، مبيناً أن الشركة حصلت على رخصة البريد ليتم تحويلها من شركة توزيع صحف فقط إلى شركة لوجستيك.