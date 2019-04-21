، يوسف عنبر: هدفي تحقيق النقاط الثلاث.. الجاسم: نؤمن بحظوظنا في التأهل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال يوسف عنبر مدرب فريق الأهلي السعودي: إننا جاهزون للقاء الغد ولدينا هدف رئيس من المباراة وهو تحقيق النقاط الثلاث خاصة مع التقارب النقطي بين جميع فرق المجموعة.

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه مع بيرلسبوليس الإيراني المقررة غداً الاثنين على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: حققنا نتيجة إيجابية بالفوز على الوحدة الجمعة الماضي ضمن مسابقة الدوري والتي ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل مواجهة الغد الهامة.

وأضاف: مباراة الغد من فئة الست نقاط والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة وتكملة المشوار الآسيوي بقوة، وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.

وأكد عنبر: رغم بعض الغيابات إلا أنني أعتمد دائماً على اللاعب الجاهز بدنياً وفنياً لأداء دوره في الملعب على أكمل وجه ورتم البطولة الآسيوية قوي ويحتاج الجاهزية الكاملة للاعبين.

بدوره قال تيسير الجاسم قائد الفريق: نلعب المباراة الثانية توالياً أمام نفس المنافس الذي تفوق علينا في اللقاء الأول، لكن لازال لدينا الأمل الكبير في تحقيق الانتصار وتخطي دور المجموعات، وحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفرق.

وتابع: نؤمن بحظوظنا كاملة في التأهل، ومباراة الغد مفصلية بالنسبة للفريق إذا ما أراد المضي قدماً في البطولة.