، قاعات الاختبارات تستقبل 46 ألف طالب وطالبة بحفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدير التعليم كان على رأس خطة الجولات الميدانية

استقبلت قاعات الاختبارات بمدارس التعليم العام في محافظة حفر الباطن اليوم الأحد أكثر من 46 ألف طالب وطالبة في المحافظة لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الثاني 1440/1439هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي تستمر لمدة أسبوعين وسط استعدادات مبكرة من جميع إدارات المدارس بقطاعيها البنين والبنات من خلال تجهيز وتهيئة القاعات والبيئة المدرسية المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي خلال لقائه في الأسابيع التي سبقت الاختبارات مع قيادات الميدان التربوي بالمحافظة على ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، موضحاً في الوقت نفسه بأن دور القيادات التعليمية يتجلى في الدعم والمساندة لزملائهم العاملين في الميدان التربوي عبر الزيارات الميدانية.

ومع بداية اليوم الأول للاختبارات كان مدير التعليم على رأس خطة الجولات الميدانية والتي أعدت لتغطي جميع مدارس محافظة حفر الباطن ومكتب التعليم ومدارس الهجر خلال فترة الاختبارات لتضم أسماء جميع رؤساء ورئيسات الأقسام.

ومن ضمن الاستعدادات, بادر قسم التوجيه والإرشاد وحدة الخدمات الإرشادية بالتعاون مع الإشراف التربوي بالإعلان عن الهاتف الإرشادي للإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم من خلال نخبة من التربويين المختصين من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساء طيلة أيام الاختبارات وفق جدول يوضح المادة وأرقام هواتف المشرفين التربويين المختصين لمواد: الرياضيات، واللغة العربية، والكيمياء، والفيزياء، والإنجليزية.