، مركز طب الأسنان بحفر الباطن يتمكن من إنقاذ شاب أصيب في الفك والوجه ،

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تمكّن الفريق الطبي بمركز طب الأسنان التخصصي – بفضل الله - من إنقاذ شاب من عدة إصابات في الفك والوجه إثر تعرضه لحادث مروري.
وتم استقبال المريض بطوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية تبيّن أنه يعاني من إصابة في محجر العين والفك العلوي وإصابة في عظمة الوجنة، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي.
أُدخل المريض لغرفة العمليات؛ حيث تم تثبيت الكسور بصفائح معدنية وجروح داخلية وخارجية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
مركز طب الأسنان بحفر الباطن يتمكن من إنقاذ شاب أصيب في الفك والوجهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
تمكّن الفريق الطبي بمركز طب الأسنان التخصصي – بفضل الله - من إنقاذ شاب من عدة إصابات في الفك والوجه إثر تعرضه لحادث مروري.
وتم استقبال المريض بطوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية تبيّن أنه يعاني من إصابة في محجر العين والفك العلوي وإصابة في عظمة الوجنة، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي.
أُدخل المريض لغرفة العمليات؛ حيث تم تثبيت الكسور بصفائح معدنية وجروح داخلية وخارجية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
08:25 PM
عبر تدخل جراحي بعد تعرضه لحادث مروري
تمكّن الفريق الطبي بمركز طب الأسنان التخصصي – بفضل الله - من إنقاذ شاب من عدة إصابات في الفك والوجه إثر تعرضه لحادث مروري.
وتم استقبال المريض بطوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد إجراء كافة الفحوصات الإشعاعية تبيّن أنه يعاني من إصابة في محجر العين والفك العلوي وإصابة في عظمة الوجنة، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي.
أُدخل المريض لغرفة العمليات؛ حيث تم تثبيت الكسور بصفائح معدنية وجروح داخلية وخارجية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
، مركز طب الأسنان بحفر الباطن يتمكن من إنقاذ شاب أصيب في الفك والوجه ،
المصدر : الخليج 365
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