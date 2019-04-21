

الرياض 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 إبريل 2019م واس

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية ونتج عنها مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر لها اليوم، أن علماء الإسلام قاطبة يحرمون ويجرمون هذه الحوادث الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء في أماكن العبادة وفي الشوارع والطرقات والأبنية والساحات العامة؛ حيث أعلى الإسلام من شأن حرمة الدم الإنساني، ويوجبون مكافحة الإرهاب الذي لا دين له ولا لون ولا جنس.

// انتهى //

19:08ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة هيئة كبار العلماء تدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.