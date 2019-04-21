السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين جامعة أم القرى والجمعية السعودية للجودة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

وقعت كلية المجتمع بجامعة أم القرى مع الجمعية

ومثّل جامعة أم القرى في توقيع الاتفاقية عميد كلية المجتمع الدكتور عصام بن عبدالله بازرعة, فيما مثل الجمعية السعودية للجودة بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن أحمد الأكوع.

وتضمنت الاتفاقية تقديم برامج تخصصية مشتركة في مجالات الجودة المتنوعة الصحية والإدارية والصناعية والتعليمية وفي مجال الأمن والسلامة لتلبية احتياجات سوق العمل بدورات وبرامج قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مبدئيا لتأهيل الشباب والشابات والموظفين على رأس العمل لرفع كفاءتهم الإنتاجية والخدمية وفق معايير الجودة وتزويد السوق بالكفاءات السعودية المؤهلة من الجنسين للإسهام في سعودة المهن وتجويد مخرجات التعليم مهاريا في ميادين العمل المختلفة.

ويهدف التعاون إلى عمل دبلوم تنفيذي في فروع الجودة والسعي مستقبلا لتأصيل مرجعية الجودة وفق منهج علمي لتلحق بشقيقتها إدارة الأعمال انطلاقا من توجه الرؤية المباركة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 التي تعتمد بشكل أساس على تجويد الخدمات والإنتاج فكان منطلق الطرفين تبني وتوطين الجودة كهدف علمي وثقافي وتطبيقي لتعود ممارساتها وتطبيقاتها من صميم ثقافة المجتمع.

من جهته, قدم عميد الكلية ورئيس فرع الجمعية الشكر لمعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل, ورئيس الجمعية الدكتور فهد البجيدي على رعايتهما وعملهما على تحقيق هذا التعاون وإنفاذه خدمة للمجتمع.

// انتهى //

18:53ت م

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مكة المكرمة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسوقعت كلية المجتمع بجامعة أم القرى مع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة اليوم, اتفاقية تعاون تهدف إلى توطين الجودة علما وتطبيقا وإنتاجا, ضمن برامج التعليم الجامعي الوظيفي غير الفصلي التقليدي, بحضور وكلاء الكلية, ومدير العلاقات العامة بها, ومشرف الجودة بتعليم منطقة مكة المكرمة عضو مجلس الجمعية الدكتور حسين الشيخي, وذلك بجامعة أم القرى.ومثّل جامعة أم القرى في توقيع الاتفاقية عميد كلية المجتمع الدكتور عصام بن عبدالله بازرعة, فيما مثل الجمعية السعودية للجودة بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن أحمد الأكوع.وتضمنت الاتفاقية تقديم برامج تخصصية مشتركة في مجالات الجودة المتنوعة الصحية والإدارية والصناعية والتعليمية وفي مجال الأمن والسلامة لتلبية احتياجات سوق العمل بدورات وبرامج قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مبدئيا لتأهيل الشباب والشابات والموظفين على رأس العمل لرفع كفاءتهم الإنتاجية والخدمية وفق معايير الجودة وتزويد السوق بالكفاءات السعودية المؤهلة من الجنسين للإسهام في سعودة المهن وتجويد مخرجات التعليم مهاريا في ميادين العمل المختلفة.ويهدف التعاون إلى عمل دبلوم تنفيذي في فروع الجودة والسعي مستقبلا لتأصيل مرجعية الجودة وفق منهج علمي لتلحق بشقيقتها إدارة الأعمال انطلاقا من توجه الرؤية المباركة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 التي تعتمد بشكل أساس على تجويد الخدمات والإنتاج فكان منطلق الطرفين تبني وتوطين الجودة كهدف علمي وثقافي وتطبيقي لتعود ممارساتها وتطبيقاتها من صميم ثقافة المجتمع.من جهته, قدم عميد الكلية ورئيس فرع الجمعية الشكر لمعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل, ورئيس الجمعية الدكتور فهد البجيدي على رعايتهما وعملهما على تحقيق هذا التعاون وإنفاذه خدمة للمجتمع.// انتهى //18:53ت م0203

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.