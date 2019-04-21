السعودية اليوم / مدير الأمن العام يزور مقر مشروع العمليات الأمنية الموحد 911 بالرياض



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

زار معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس, مقر مشروع العمليات الأمنية الموحد بالرياض ٩١١ الذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية, يرافقه مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات العامة بالأمن العام.

وتجول معاليه على مقار المشروع الذي شمل مبنى الألياف البصرية ومباني الإسكان والمواقف والمبنى الرئيس.

واستمع معاليه إلى شرح من قبل وكيل وزارة الداخلية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة عن أعمال ومهام المشروع كما اطلع على مجسم المشروع, وشاهد عرضا مرئيا عن خطط الوكالة الحالية والمستقبلية.

وأثنى معالي مدير الأمن العام على المشروع, مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للأمن ورجاله, مشيدا في ذات الوقت بما شاهده من مكونات تقنية وخبرات بشرية نوعية لهذا المشروع الوطني الأمني المميز .

// انتهى //

18:52ت م

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