السعودية اليوم / أمانة الباحة تعقد الاجتماع الدوري للجنة معالجة التشوه البصري



‎الباحة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

عقدت أمانة منطقة الباحة اليوم, الاجتماع الدوري للجنة معالجة التشوه البصري برئاسة أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, ووكلاء الأمين, وعدد من المختصين بالأمانة، وذلك لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأبان أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة ماتم عملة خلال الأيام الماضية من إزالة الأنقاض والمخلفات واللوحات والملصقات المخالفة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات المخالفة للسيارات.

وأكد الدكتور السواط أن مشروع معالجة التشوه البصري يهدف إلى تطوير البيئة العمرانية والمعمارية للمحافظة في مناطق الجذب السياحي من خلال إزالة التشوهات البصرية في تحسين واجهات المباني والأرصفة.

//انتهى//

18:46ت م

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