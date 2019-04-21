السعودية اليوم / خطة مرورية في مدينة السيح تزامناً مع فترة الاختبارات



السيح 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

بدأت إدارة مرور الخرج اليوم في تنفيذ خطة مرورية جديدة بمدينة السيح ، تزامناً مع بداية فترة الاختبارات لتنظيم وتيسير الحركة المرورية في الشوارع والميادين

والطرق الرئيسة بالمدينة ، ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى مدارس التعليم العام والمعاهد والكليات بكل يسر وسهولة .

وركزت الخطة على إنتشار الدوريات المرورية منذ وقت مبكر في المحاور الرئيسة لشبكة الطرق بمدينة السيح المؤدية لكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي ، لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات خلال أوقات الذروة لتأمين وضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء تنقلاتهم ، بعد أن تم الوقوف على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والشوارع المحيطة بالمجمعات التعليمية والمدارس والمعاهد والكليات وإزالة كل العوائق التي قد تشكل خطراً على مستخدميها .

// انتهى //

18:39ت م

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