

‎الباحة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة ، وذلك خلال زيارته الميدانية التي شملت عددا من مدارس المنطقة.

واطلع الدكتور الزهراني على سير الاختبارات ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها ، وعلى أداء اللجان المشكلة وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات، كما تفقد قاعات الامتحانات ولجان الكونترول ولجان التصحيح والرصد مع التأكيد على تحري الدقة من قبل المعلمين في عملية التصحيح والمراجعة والرصد لأعمال الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي.

وزار المدير العام كذلك مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وحرص في ختام الجولة على الالتقاء بالهيئة الإدارية بالمدارس لمناقشة أبرز العوائق وما يمكن تقديمه لتسهيل الأداء وتعزيز جوانبه الإيجابية.

من جهة أخرى قام عدد من مسؤولي ومسؤلات التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين بزيارات ميدانية مماثلة لمتابعة سير الاختبارات في عدد من مدارس المنطقة .

وأثنى المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني ومساعدوه ، خلال جولاتهم على حسن تهيئة المدارس للاختبار سواء كان ذلك على مستوى قاعات الاختبار أو اللجان التنظيمية ، معربين عن شكرهم للجهود المبذولة من قادة المدارس وزملائهم أعضاء لجان الاختبار ومعلمي المدارس ، مؤكدين العمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة من الاختبارات واستثمار نتائجها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.

// انتهى //

18:39ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسئولو تعليم الباحة يتابعون سير الاختبارات في عدد من مدارس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.