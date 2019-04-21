السعودية اليوم / حساب المواطن يودع أكثر من 40 ملياراً في 17 شهراً



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن 0. 3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما أودع في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%، كما أشارت أرقام الدفعة إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، فيما أوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 84% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ودعا القحطاني المواطنين للتقديم والتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة، مبينًا أن التسجيل متاح للجميع على مدار العام بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق، موضحًا أن دراسة الأهلية تتم بشكل شهري بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10من الشهر القادم.

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18:27ت م

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