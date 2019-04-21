السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تكرّم الطالبة المقبولة في برنامج " قمم القيادات الواعدة "



عرعر 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

كرّم معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، في مكتبه اليوم, الطالبة خلود بنت منيف الشمري من كلية إدارة الأعمال بعد قبولها في برنامج قمم للقيادات الواعدة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأثنى معالي مدير الجامعة على هذا التميز الذي حققته الطالبة الشمري، الذي يضاف لسجلها الشخصي وإلى منجزات كلية إدارة الأعمال من خلال تميز طلبتها في المجالات كافة، حيث تم قبولها ضمن (50) مرشحاً نهائياً لعام (2019م) بالتنافس مع (18000) طالب وطالبة من مختلف الجامعات

يذكر أن كلية إدارة الأعمال ومن خلال عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنظمها الكلية ومركز رواد الشمال لريادة الأعمال حققت العديد من المنجزات من خلال تشجيع واستقطاب طلبة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في مختلف هذه الفعاليات والبرامج التي أسهمت في صقل خبرات الطلبة وتطوير مهاراتهم في العديد من المجالات لتهيئتهم لسوق العمل وإعداد قيادات واعدة تخدم المجتمع المحلي.

// انتهى //

18:00ت م

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عرعر 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسكرّم معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، في مكتبه اليوم, الطالبة خلود بنت منيف الشمري من كلية إدارة الأعمال بعد قبولها في برنامج قمم للقيادات الواعدة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأثنى معالي مدير الجامعة على هذا التميز الذي حققته الطالبة الشمري، الذي يضاف لسجلها الشخصي وإلى منجزات كلية إدارة الأعمال من خلال تميز طلبتها في المجالات كافة، حيث تم قبولها ضمن (50) مرشحاً نهائياً لعام (2019م) بالتنافس مع (18000) طالب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية على مستوى المملكة.يذكر أن كلية إدارة الأعمال ومن خلال عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنظمها الكلية ومركز رواد الشمال لريادة الأعمال حققت العديد من المنجزات من خلال تشجيع واستقطاب طلبة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في مختلف هذه الفعاليات والبرامج التي أسهمت في صقل خبرات الطلبة وتطوير مهاراتهم في العديد من المجالات لتهيئتهم لسوق العمل وإعداد قيادات واعدة تخدم المجتمع المحلي.// انتهى //18:00ت م0189

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.