السعودية اليوم / مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية يستأنف رحلاته الجوية



طرابلس 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي استئنافها الملاحة الجوية بالمطار، بعد إغلاقها الليلة الماضية لإجراءات السلامة الجوية، تزامنًا مع المواجهات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وحددت إدارة المطار توقيتًا للتشغيل، يبدأ من الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، كما أرفقت جدولاً لمواعيد إقلاع ووصول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى المطار ليوم الأحد.

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17:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.