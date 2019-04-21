السعودية اليوم / رئيس ديوان المراقبة العامة يزور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

يقوم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق له بزيارة رسمية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان خلال الفترة من 16 - 17 شعبان 1440هـ الموافق من 20 - 21 أبريل 2019م.

وتأتي هذه الزيارة توطيداً لأواصر الصداقة القائمة بين ديوان المراقبة العامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتأكيداً على تنميتها في مختلف المستويات، لدعم جهودهما الرقابية على مستوى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات العلاقة، ورغبة في بحث وتعزيز وتوسيع نطاق التعاون القائم بين الجهازين.

وقدم معالي رئيس ديوان المراقبة شكره لمعالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان ناصر بن هلال بن ناصر المعولي، والمسؤولين في الجهاز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً للأشقاء في سلطنة عُمان دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

// انتهى //

17:39ت م

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