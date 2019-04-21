السعودية اليوم / الرئيس المصري يتلقى دعوة للمشاركة في قمة الأعمال الأفريقية – الأمريكية



القاهرة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة من رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، للمشاركة في قمة الأعمال الأفريقية - الأمريكية المقرر أن تستضيفها (مابوتو) في شهر يونيو المقبل.

قام بتسليم الدعوة وزير الخارجية المبعوث الخاص لرئيس موزمبيق، جوزيه باتشيكو، خلال لقائه في القاهرة اليوم، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا.

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17:38ت م

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