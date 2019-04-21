انت الان تتابع تفاصيل خبر فقدان سعوديَّين بهجمات سريلانكا.. وهذه جنسيات باقي الضحايا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، فقد الاتصال بملاحين اثنين وإصابة إحدى المضيفات، بينما تحققت وزارة الخارجية السريلانكا من جنسيات 11 أجنبياً قتلوا خلال التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وقال المتحدث باسم الخطوط السعودية، فهد بن عبد الله باهديله، لصحيفة "عكاظ": إنه تعذر الاتصال باثنين من الملاحين، وتم التأكد من إصابة إحدى المضيفات.

وأكد سلامة جميع ملاحي السعودية باستثناء الملاحين الاثنين اللذين تعذر الاتصال بهما، مشيراً إلى أن إصابة المضيفة طفيفة وهي تتلقى العلاج حالياً.

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وأضاف أنه "تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع من كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، وكذلك من خلال مكتب السعودية في سريلانكا والمالديف".

بدروها، أفادت وزارة خارجية سريلانكا في بيان أن الضحايا الأجانب هم 3 هنود، وبرتغالي، ومواطنان تركيان، و3 بريطانيين، واثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

وصباح اليوم وقعت 8 تفجيرات في فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح في سريلانكا، أدت إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين.