السعودية | هيئة كبار العلماء تشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:31 مساءً, 21 أبريل 2019 م المناطق - واس نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة على أمن البلاد والعباد في ظل توجيهات ولاة الأمر أيدهم الله.

وأوضحت الأمانة في بيان صدر لها اليوم أن تمكن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي دليل على الجهود التي يبذلها أبناؤنا الذين يواصلون الليل بالنهار للمحافظة على حرمات الدين ومكتسبات الوطن.

وأكدت أن هؤلاء الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم مدحورون بعون الله ثم بقوة الدولة وجهود رجال أمنها البواسل في ظل قيادتنا الحكيمة الحازمة.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يمد الساهرين على أمن البلاد والعباد بالعون والتوفيق وأن يدحر هؤلاء الإرهابيين ويرد كيدهم ويفشل مخططاتهم وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

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