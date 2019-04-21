السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري الكويت وباكستان لدى المملكة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري الكويت وباكستان لدى المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
كما استقبل الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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