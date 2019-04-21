جبل طويق يحكي قصص الشموخ.. الزلفي أرض الخير والعطاء تقهر الإرهاب

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ظن الإرهابيون أن محافظة الزلفي ستكون مرتعًا خصبًا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية فكان رجال الأمن لهم بالمرصاد، حيث قتلوا 4 مسلحين حاولوا اقتحام مقر المباحث في المحافظة الهادئة.

موقع استراتيجي:

الزلفي من محافظات منطقة الرياض وتتميز بموقعها الاستراتيجي حيث إنها تربط ما بين شمال المملكة ودول الخليج ، وتعتبر مدينة الزلفي أكبر مدن المحافظة وفيها مركز الإمارة، وتـبـعـد عــن القصيم مـسـافـة 60 كـلـم وتبعد الزلفي عن الرياض مسافة 260 كم شمالاً وعن شمال شرق مدينة بريدة مسافة 70 كم. يحدها من الشمال صحراء النفود، والغرب منطقة القصيم ومن الجنوب محافظة الغاط ومن الشرق الأرطاوية.

وتبلغ مساحة الزلفي 5400 كلم 2 ويبلغ عدد سكانها أكثر من 72000 ألف نسمة وبالزلفي أكثر من 20 جامعًا وأكثر من 600 مسجد بما في ذلك القرى والمراكز التابعة لها وعددها 6 مراكز.

مناخ الزلفي

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مناخ الزلفي مناخ قاري شديد الحرارة صيفاً مع ليل معتدل، بارد شتاءً ويتميز بانخفاض الرطوبة طوال العام، خاصة في فترة الصيف، وبالفرق الكبير بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

المحميات الطبيعية

تضم الزلفي محمية روضة السبلة وهي محمية لحماية النباتات الطبيعية في روضة السبلة كما تضم محمية راعي الحلال وهي محمية لرعاية الحياة الفطرية، وهي عبارة عن محمية للحيوانات المهددة بالانقراض بالمنطقة والجزيرة العربية ويملكها أحد أبناء المحافظة.

الزراعة في الزلفي

الزلفي مدينة ذات مقومات زراعية كبيرة حيث خصوبة الأرض ووفرة المياه واشتهرت بغزارة إنتاجها النباتي وفي مقدمة ذلك التمور حيث انتشار النخيل، وفي الزلفي حالياً ما يزيد على 8000 مزرعة يبلغ إنتاجها من التمور أكثر من 7360 طنًا ويوجد في الزلفي أكثر من مليوني نخلة مثمرة، أما المشاريع الزراعية فتصل إلى 79 مشروعاً، ويعود الاهتمام الرسمي بالزراعة في الزلفي إلى عام 1382 هـ عندما افتتح فرع للزراعة وتم تطويره إلى مديرية عام 1405 هـ.

الزلفي تحتضن جبل طويق

يعتبر جبل طويق من أهم المعالم بمحافظة الزلفي وهو أشهر جبل في نجد.

ويمتد جبل طويق لما يقارب 800 كلم من صحراء النفود في الزلفي شمالًا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبًا على شكل قوس يتجه طرفاه نحو الغرب.

وتنحدر السفوح الشرقية لطويق بشكل تدريجي، بخلاف الجانب الغربي الذي ينقطع بشكل مفاجئ، وتنحدر على جانبه الشرقي عدة أودية أشهرها وادي حنيفة الذي تقع على ضفافه مدينة الرياض، كما تشقّه بشكل كامل من الغرب إلى الشرق أودية مثل وادي نساح ووادي الأوسط وشعيب لحاء.