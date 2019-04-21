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زوج يبني مسجدًا أجراً ومثوبةً لزوجته المتوفاة في حائل
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - حائل
خمس سنواتٍ مضت على رحيلها عن الدنيا لكنها ما زالت حيةً في قلب زوجها المخلص .. هذا ما حدث هنا في منطقة حائل إذ قام زوجٌ ببناء وإنشاء جامع كبير يتسع لألف ومائتي مصلٍّ متكفلاً بكافة نفقاته ومصروفاته إهداءً لتلك التي عاشت معه أحلى سنيّ عمره وأجمل أيامها.
ونعى الزوج المخلص زوجته بقوله: “رحمك الله وهذا هو مسجدك وسيفتتح هذا الأسبوع” ذاكراً أنها كانت ” تحب الخير وتسارع به و”ماتت وهي صائمة ” ضارباً بذلك مثلاً يُحتذى في الإحسان للزوجة بعد موتها ومفنِّداً تلك الاتهامات التي تطال الرجل بين حينٍ وآخر بأن آخر عهده بزوجته المتوفاة عند دفنها ليتزوج غيرها.
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