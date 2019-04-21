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2019-04-21 طريقة تفعيل خاصية خفض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل متابعات الخليج 365 - الرياض نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. Advertisements ولفتت الاتصالات إلى أن تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل يتم من خلال الدخول إلى الإعدادات وإدارة استخدام البيانات واختيار خيار تمكين توفير استهلاك البيانات بحسب كل تطبيق .









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