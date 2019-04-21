مطلقة ضمانية .. هل تستفيد من حساب المواطن ؟

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على شروط تسجيل المطلقة كمستفيدة رئيسية من البرنامج.

وقالت خدمة العملاء ردا على استفسار مطلقة عشرينية يتيمة من مستفيدي الضمان حول هذا الأمر بالقول : بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا.

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وشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة ( صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان ) لافتًا إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية .