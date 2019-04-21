شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في سريلانكا لـ«الخليج 365»: العثور على أحد موظفي «السعودية».. و«خلية» للبحث عن المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي لـ«الخليج 365» عن إصابة موظف وموظفة يتبعان للخطوط الجوية العربية السعودية وفقدان آخر جراء تعرض فندق «سينامون غراند» للتفجير في العاصمة السريلانكية كولمبو. وأشار السفير الحارثي إلى أن الإصابات التي تعرض لها الموظفين «طفيفة» لافتاً إلى أنهما بصحة جيدة. وأوضح السفير الحارثي إلى أن السفارة السعودية في سريلانكا لا زالت تبحث عن الملاح المفقود، وأضاف: «كونا خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، والمرور على المستشفيات للتأكد بوجودهم من عدمها، ومنسوبي السفارة يعملون على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي في سريلانكا لـ«الخليج 365»: العثور على أحد موظفي «السعودية».. و«خلية» للبحث عن المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.