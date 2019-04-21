1884 موظفاً وموظفة حكوميين يلتحقون بـ76 برنامجاً تدريبياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (الأحد) 1884 موظفاً وموظفة حكوميين، التحقوا بـ76 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الحاجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 547 موظفاً حكومياً، بـ25 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، أعمال تصميم المشاريع الإنشائية، الإبداع الإداري، الإثبات الجنائي، الأرقام القياسية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الإلقاء الفعال، التخطيط الحضري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تقدير تكاليف المشاريع الهندسية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 465 موظفاً حكومياً، بـ19 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة أعمال الصيانة، إدارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الإشراف الإداري، القيود المحاسبية الحكومية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، تطوير خدمات المستفيدين، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، المحاسبة الحكومية في الفروع، مؤشرات الأداء.

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وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 151 موظفاً حكومياً بـ6 برامج تدريبية، وهي: إعداد المراسلات، القيود المحاسبية الحكومية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية SQL، أصول المحاسبة الحكومية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 300 موظفة حكومية بـ11 برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة الوقت، إعداد وصياغة العقود، الأعمال التجارية، التخطيط التنفيذي، التنظيم في المرافق الصحية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، إعداد التقارير الإحصائية، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 396 موظفاً حكومياً بـ14 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows - محطةالعمل، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الجرائم المعلوماتية، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تطوير خدمات المستفيدين، تقويم البرامج التدريبية، لغةالاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، الذكاءالعاطفي، تحفيز الموظفين.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية التحقت 25 موظفة حكومية بالبرنامج التدريبي (معالجة النصوص).