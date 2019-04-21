موعد اجازة رمضان وعيد الفطر 1440 لموظفي الحكومة في السعودية 2019 | التقويم الدراسي للسنة الجديدة...

موعد اجازة رمضان وعيد الفطر 1440 يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة آخر الأخبار الجديدة خاصة عن مواعيد إجازات موظفي الحكومة في دولة السعودية، حيث قامت وزاره الخدمة المدنية بتحديد جميع مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة السعودية لكل موظفي القطاعات الخاصة، والتعليمية، وأيضا العسكرية.

موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440

تم الإعلان عن مواعيد الإجازات لجميع موظفي الحكومة، والقطاع الخاص حيث سوف تبدأ 25 – 09 – 1440هـ، وبعد ذلك سوف يتم العمل بعد الإجازة بدأ من يوم الأحد 06 – 10 – 1440هـ، وذلك على حسب ما يوجد في المادة الرابعة، والسابعة في قائمة الإجازات الرسمية في السعودية المحددة من خلال وزارة الخدمة المدنية.

موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440

قام وزير الخدمة المدنية في المملكة السعودية بتهنئة خادم الحرمين الشريفين سلمان ابن عبد العزيز، بالنيابة عن جميع موظفي وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلي أن تم تحديد مواعيد أجازات الطلاب، وموظفين الحكومة في المملكة السعودية لعامين 1440 – 1441 هـ، ويمكن لجميع الطلاب، وموظفين الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية من خلال الجداول الآتية

موعد إجازة موظفي الحكومة للعام 1440 – 2019

إجازة موظفي الحكومة 1440-2019 بداية نهاية إجازة رمضان وعيد الفطر لموظفي الحكومة 1440 الخميس 25 رمضان – 30 مايو 2019 الثلاثاء 1 شوال – 4 يونيو الأحد 6 شوال – 9 يونيو 2019 الخميس 3 شوال – 6 يونيو إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة 1440 السبت 9 ذو الحجة – 10 أغسطس الثلاثاء 12 ذو الحجة – 13 أغسطس

موعد إجازة الطلاب للعام 1440 – 2019

العطل المدرسية 1440 بداية نهاية بداية الدراسة “الفصل الأول” الأحد 2 سبتمبر 2018 إجازة منتصف العام للطلاب 1440 الخميس 27 ديسمبر 2018 السبت 5 يناير إجازة نهاية العام للطلاب 1440 الخميس 2 مايو 2019 السبت 31 أغسطس 2019

التقويم الدراسي للسنة الجديدة 1440-1441