موعد اجازة رمضان وعيد الفطر 1440 لموظفي الحكومة في السعودية 2019 | التقويم الدراسي للسنة الجديدة...

موعد اجازة رمضان وعيد الفطر 1440 يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة آخر الأخبار الجديدة خاصة عن مواعيد إجازات موظفي الحكومة في دولة السعودية، حيث قامت وزاره الخدمة المدنية بتحديد جميع مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة السعودية لكل موظفي القطاعات الخاصة، والتعليمية، وأيضا العسكرية.
موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440
تم الإعلان عن مواعيد الإجازات لجميع موظفي الحكومة، والقطاع الخاص حيث سوف تبدأ 25 – 09 – 1440هـ، وبعد ذلك سوف يتم العمل بعد الإجازة بدأ من يوم الأحد 06 – 10 – 1440هـ، وذلك على حسب ما يوجد في المادة الرابعة، والسابعة في قائمة الإجازات الرسمية في السعودية المحددة من خلال وزارة الخدمة المدنية.
موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440
قام وزير الخدمة المدنية في المملكة السعودية بتهنئة خادم الحرمين الشريفين سلمان ابن عبد العزيز، بالنيابة عن جميع موظفي وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلي أن تم تحديد مواعيد أجازات الطلاب، وموظفين الحكومة في المملكة السعودية لعامين 1440 – 1441 هـ، ويمكن لجميع الطلاب، وموظفين الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية من خلال الجداول الآتية
موعد إجازة موظفي الحكومة للعام 1440 – 2019
|إجازة موظفي الحكومة 1440-2019
|بداية
|نهاية
|إجازة رمضان وعيد الفطر لموظفي الحكومة 1440
|الخميس 25 رمضان – 30 مايو 2019
الثلاثاء 1 شوال – 4 يونيو
|الأحد 6 شوال – 9 يونيو 2019
الخميس 3 شوال – 6 يونيو
|إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة 1440
|السبت 9 ذو الحجة – 10 أغسطس
|الثلاثاء 12 ذو الحجة – 13 أغسطس
موعد إجازة الطلاب للعام 1440 – 2019
|العطل المدرسية 1440
|بداية
|نهاية
|بداية الدراسة “الفصل الأول”
|الأحد 2 سبتمبر 2018
|إجازة منتصف العام للطلاب 1440
|الخميس 27 ديسمبر 2018
|السبت 5 يناير
|إجازة نهاية العام للطلاب 1440
|الخميس 2 مايو 2019
|السبت 31 أغسطس 2019
التقويم الدراسي للسنة الجديدة 1440-1441
|العطل المدرسية 1441
|بداية
|نهاية
|بداية الدراسة للطلاب “الفصل الأول”
|الأحد 1 سبتمبر 2019
|إجازة منتصف العام 1441
|الخميس 2 يناير 2020
|السبت 18 يناير 2020
|إجازة عيد الفطر 1441
|الخميس 7 مايو 2020
|السبت 30 مايو 2020
|إجازة نهاية العام 1441
|الخميس 11 يونيو 2020
|السبت 29 أغسطس 2020