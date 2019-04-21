، سييرا: الاتحاد هدفه الصدارة .. وجماهيرية "لوكوموتيف" لا تخيفنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنهم يتطلعون إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الغد أمام لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد: "نتطلع لمواصلة الصدارة وغداً سنلعب للفوز فقط".

وأضاف: ثقتي كبيرة في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على ترجمة الفرص والخروج بالعلامة الكاملة.

وعن رأيه في فريق لوكوموتيف قال: "فرصة لوكوموتيف في التأهل تتمثل في تفوقه في مبارياته المقبلة وهذا سيضيف للقاء الغد تنافسًا أكبر".

وعن الأسلوب الذي سينتهجه قال: "نلعب مبارياتنا بأسلوب هجومي لأننا نبحث عن الانتصار في كل لقاء والجوانب الدفاعية ستصبح أفضل مع الوقت".



وعلق على الحضور الجماهيري الكبير المتوقع بقوله: "نملك جماهيرية كبيرة في كل مكان ولا نخشى اللعب أمام الاندية الجماهيرية على ملاعبها".