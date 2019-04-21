السعودية | الخطوط السعودية : تعذر الاتصال بملاحَيْن في سريلانكا ومازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، أنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو اليوم (الأحد) 21 أبريل 2019، فقد تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع من كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب «السعودية» في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

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وأكد باهديله سلامة جميع ملاحي «السعودية» من الطيارين والمضيفين باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة، ومازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما بإذن الله، وتم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات كولومبو وحالتها مطمئنة ولله الحمد.