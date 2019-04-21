شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق مشروع "معًا من أجل التعليم في اليمن" والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزارة التعليم ، في مقر المركز بالرياض اليوم، مشروعًا تعليميًا نوعيًا مشتركًا بعنوان " معًا من أجل التعليم في اليمن"، بهدف دعم القطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية، بحضور صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، و المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله سالم لملس، وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني، و وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح.

وقال الدكتور عبدالله الربيعة نسعد اليوم, بحضور سمو قائد القوات المشتركة ومشاركة أصحاب المعالي، بتدشين مشروع نوعي مشترك بين المملكة والجمهورية اليمنية، تحت شعار "معًا من أجل التعليم في اليمن"، والذي سيتم من خلاله إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي حرصًا على مسيرة التعليمية في اليمن الشقيق على عدد من المبادرات وأولاها تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة بمشاركة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزارة التعليم في المملكة 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي، تخدم 50 ألف طالب وطالبة في 14 محافظة يمنية هي أبين، والبيضاء، والحديدة، والمهرة، وعدن، وحضرموت سيئون ، وحضرموت المكلا، وشبوة، ولحج، ومأرب، وسقطرى، والضالع، والجوف، وتعز، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية".

وأشاد الربيعة بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم اليمنية المتمثل في التعاون لتنفيذ هذه المشاريع بمناطق اليمن، وكذلك ما تقوم به وزارة الإعلام بالجمهورية اليمنية من مساهمة فاعلة في هذا الخصوص.

Advertisements

وعرج الربيعة على تنفيذ المملكة ممثلة بالمركز مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية ودعم اقتصاد اليمن والبنك المركزي بمبالغ وصلت إلى 11.88 مليار دولار أمريكي، حيث وصلت مشروعات المركز المنفذة في اليمن 330 مشروعًا في كافة مناطق اليمن بتكاليف تزيد على ملياري دولار أمريكي، حظيت مشاريع التعليم في اليمن بمبلغ 65,291,000 دولار أمريكي.

وأوضح أن المركز نفذ عدة مشاريع تعليمية أخرى في كل من سوريا والصومال ولصالح اللاجئين الروهينجا في ماليزيا وبنجلاديش وغيرها من مناطق العالم إيمانًا من المملكة بأهمية دعم مسيرة التعليم لدى الشعوب المتضررة والمنكوبة، وهو ما تعده جزءَا مهمًا من العمل الإنساني و الإغاثي الذي تقوم به.

من جهته عبّر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن افتخار الوزارة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم ما يمكن تقديمه لدعم المسيرة التعليمية في اليمن من خلال المنح المقدمة للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية، أو من خلال الطلاب المسجلين في أنظمة التعليم العام داخل المملكة، أو عبر ما يقدم عينيًا، متمنيًا للأشقاء اليمنيين بناء مستقبل زاهر ويكون لائقًا بهم.

وأشاد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله سالم لملس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم أبناء الشعب اليمني بمختلف القطاعات وأحدها القطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن المركز شكل الذراع الإنساني لعملية عاصة الحزم، وقام بتذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في اليمن، من خلال الإسهام في طباعة الكتاب المدرسي وتوفير 50 ألف مقعد مدرسي لـ 14 محافظة يمنية تشكل 85 % من مساحة البلاد الجغرافية.