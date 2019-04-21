شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية : إصابة مضيفة وتعذرالاتصال بإثنين من الملاحين والان نبدء بالتفاصيل

فعلت شركة الخطوط الجوية السعودية، مركز الطوارئ إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السيريلانكية كولمبو اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي للشركة، فهد بن عبد الله ، أنه تم من خلال التواصل مع مكتب الشركة في سيريلانكا والمالديف ومع سفارة المملكة في كولمبو متابعة الوضع عن كثب؛ للاطمئنان على سلامة ملاحيها والذي تضعه على رأس أولوياتها.

وأكد باهديله وفقا لبيان الشركة ، سلامة جميع ملاحي شركة الخطوط الجوية السعودية من الطيارين والمضيفين، باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة، وما زالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما.

ولفتت المتحدث باسم الخطوط السعودية، أنه تم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة، مبينا أنها تتلقى العلاج حاليا في إحدى مستشفيات كولمبو وحالتها مطمئنة.