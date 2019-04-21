شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سريلانكا تعلن أرقام طوارئ للتواصل والان نبدء بالتفاصيل

أهابت سفارة المملكة فى كولومبو بالمواطنيين السعوديين ، توخى الحيطة والحذر نظرا لوقوع عدد من التفجيرات فى أماكن متفرقة بسريلانكا ، وطلبت السفارة من المواطنيين الابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة ما تصدرة السلطات المحلية من تعليمات .

ونصحت السفارة بتأجيل السفر إلى سريلانكا فى الوقت الحالى حتى تنجلي الأحداث والتواصل فى حالة الطوارئ على هاتف شئون السعوديين رقم 0094722229966 أو هواتف السفارة أرقام 0094112682087 - 0094112682089