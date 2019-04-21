شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشيد برجال الأمن ويدعو لمؤازرتهم والان نبدء بالتفاصيل

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به طغمة من المعتدين استحوذت عليهم الأفكار الضالة بمحافظة الزلفي، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية مخالفة صريحة للنصوص الشريعة ومجانبة للسنة النبوية وما هي إلا خديعة أعداء الإسلام يبتغون بها إثارة الفتن والقلاقل ويستهدفون بها أمن بلاد الحرمين واستقرارها ومقدراتها .

وحض أبناء الوطن بمساندة رجال الأمن من خلال الدعاء لهم بأن يوفقهم المولى سبحانه وتعالى ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على من عاداهم وأن يجعلهم شوكة في أعناق أعداء الدين، داعياً إلى مؤازرتهم والإبلاغ عن كل ما يثير الشغب والعنف والإرهاب .

وأشاد باستبسال رجال الأمن الأشاوس وتمكنهم من دحر المعتدين والقضاء عليهم في موقف بطولي فريد ينضم إلى سلسلة الأعمال البطولية التي يقوم بها رجال الأمن في هذا الوطن الشامخ تحت راية التوحيد وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - أيده الله - .

وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية تعرض أمن بلاد الحرمين الشريفين للعبث والفوضى وتخالف ما سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأنها لن تزيد الشعب إلا قوة وتلاحماً وتناغماً وتكاتفاً تحت راية المملكة .