صور.. 300 مرابط وأكثر من 84.000 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية بمدارس جازان

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

استقبلت مدارس التعليم بمنطقة جازان اليوم الأحد أكثر من 84 ألف طالب وطالبة وأكثر من 300 مرابط من مرابطي الحد الجنوبي والذين أدوا اختبار اليوم الأول من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1439 -1440 هـ وسط أجواء هادئة ومستقرة ووسط تسهيلات كبيرة قدمتها الإدارة العامة للمرابطين .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها لنجاح سير الاختبارات ولخدمة المرابطين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم المناسب لهم لأدائها.

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مفيداً بأن الإدارة اتخذت عدداً من الإجراءات الداعمة للميدان أثناء سير الاختبارات حيث تم توجيه جميع المشرفين للنزول للميدان وتعيين مشرف مقيم بكل مدرسة للعمل على مساندة قيادات المدارس والمعلمين كما خصصت الإدارة عدة أرقام مفتوحة على مدار الساعة لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والتقنية وفي كل المجالات دعماً للمدارس وللطلاب وأولياء الأمور .

وفي جانب أداء المرابطين للاختبارات بيّن “الأحوس” أن الإدارة وتماشياً مع توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتوجيهات معالي وزير التعليم شكلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المرابطين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات تقديراً للدور الكبير الذي يؤدونه ، مضيفاً أن أوقات ومقرات الاختبارات الخاصة بالمرابطين قد تم الاتفاق عليها بالتنسيق معهم تسهيلاً عليهم ومراعاة لأوقات ومهام عملهم ، كما شكلت لجنة للاهتمام بجميع ما يحتاجه المرابط على الحد للاطمئنان على نتائج أبنائهم وبناتهم وأنشأت موقعاً إلكترونياً يتيح للمرابطين كتابة جميع ما يحتاجونه من خدمات لتعمل الإدارة على حلها وتوفيرها ، معبراً عن فخر منسوبي التعليم بخدمة المرابطين وأن جميع ما يقدم لهم يعد واجباً وطنياً تتشرف الإدارة بتقديمه ، متمنياً لهم التوفيق والنصر وأن يحفظ الله بلدنا وأمننا وقادتنا.