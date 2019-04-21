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شكرا لقرائتكم 3 حيل تساعد على فتح نظام نور Noor رغم البطء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 حيل تساعد على فتح نظام نور Noor رغم البطء
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعاني بعض السيرفرات من بطء شديد في حالة كثرة الزوار وخاصة المواقع الخدمية ومنها نظام نور Noor الذي تزامن فتح باب تسجيل رياض الأطفال عليه مع موعد الاختبارات النهائية والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس مما تسبب في تعطل الموقع..
ويمكن استخدام عدة طرق تساعد على فتح المواقع المزدحمة وهي :
1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية
2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح قوقل كروم
3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع
وكان عدد من المواطنين عبروا عن تذمرهم من فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور Noor تزامنًا مع الاختبارات والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس مما تسبب في تعطل الموقع.
وكان نظام نور بدأ قبل عدة أيام تلقي طلبات تسجيل الروضات عبر البوابة الإلكترونية بالرغم من الصعوبات التي واجهها البعض في التسجيل بسبب الضغط على الموقع.
واشتكى العديد من أولياء الأمور من صعوبة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بـ نظام نور مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.
والمعروف أن التسجيل فى الروضات للأطفال أو الطلاب والطالبات أمر ضروري للغاية، حيث أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن شرط أساسي لضمان قبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدراسة في إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمد في نظام نور المركزي.
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