عاصفة غبارية تصل الجوف وسكاكا وعرعر

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - عرعر

Advertisements

أظهرت صور رادارات الطقس وصول عاصفة غبارية متوسطة الكثافة إلى منطقة الجوف وعدد من مدن منطقة الحدود الشمالية.

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند صورة للعاصفة وعلق عليها بالقول : العاصفة الغبارية متوسطة الكثافة تصل إلى الجوف، سكاكا ،دومة الجندل وعرعر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق ( الجوف ،الحدود الشمالية ،تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) . فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.