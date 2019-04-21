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2019-04-21 تعذر الاتصال باثنين من ملاحي الخطوط السعودية وإصابة مضيفة في تفجيرات سريلانكا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبد الله باهديلة، أنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو اليوم الأحد 21 أبريل 2019م ، فقد تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب “السعودية” في سريلانكا والمالديف وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها

وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

وأكد باهديلة سلامة جميع ملاحي السعودية من الطيارين والمضيفين باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة وما زالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما، وتم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات كولمبو وحالتها مطمئنة .









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